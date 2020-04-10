МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 10 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
    Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Гонконг, Испания, Италия, Канада, Сингапур, США, Франция — Страстная пятница — выходной день на биржах    
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март) 0,8% -1,2% (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март) 5,2% 4,3% (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс цен производителей (г/г) (март) -0,4% -1,5% (факт)
15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март) 0,2% 0,1%
15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март) 2,4% 2,3%
15:30 USD США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март) 0,1% -0,3%
19:30 USD США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)    
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 562  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 664  
21:00 USD США — Отчет об исполнении федерального бюджета (март) -235 млрд долл -150млрд долл
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 10,9 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 436 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 288,4 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 27,4 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 12,7 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -25,2 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC 8,2 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 5 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 61,3 тыс  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB АК АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за март 2020    
  RUB Группа Черкизово — операционные результаты за 1кв2020    
  RUB Аэрофлот — СД (вопросы о подходе к распределению чистой прибыли за 2019)    
  RUB ВСМПО-АВИСМА — СД (вопрос об избрании гендиректора)    