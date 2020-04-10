Cобытия в сфере макроэкономики и бизнеса 10 апреля
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 10 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Гонконг, Испания, Италия, Канада, Сингапур, США, Франция — Страстная пятница — выходной день на биржах
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март)
|0,8%
|-1,2% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март)
|5,2%
|4,3% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс цен производителей (г/г) (март)
|-0,4%
|-1,5% (факт)
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март)
|0,2%
|0,1%
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март)
|2,4%
|2,3%
|15:30
|USD
|США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март)
|0,1%
|-0,3%
|19:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|562
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|664
|21:00
|USD
|США — Отчет об исполнении федерального бюджета (март)
|-235 млрд долл
|-150млрд долл
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|10,9 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|436 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|288,4 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|27,4 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|12,7 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-25,2 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|8,2 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|5 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|61,3 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|АК АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за март 2020
|RUB
|Группа Черкизово — операционные результаты за 1кв2020
|RUB
|Аэрофлот — СД (вопросы о подходе к распределению чистой прибыли за 2019)
|RUB
|ВСМПО-АВИСМА — СД (вопрос об избрании гендиректора)
https://1prime.ru/Financial_market/20200410/831239267.html