МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник снижаются на фоне продолжающегося роста числа заболевших COVID-19, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.45 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,33% — до 2787,28 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,56%, до 1711,65 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,12% до 1839,79 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 1,92%, до 19123,96 пункта.

Биржи Гонконга и Австралии закрыты в связи с Пасхальным понедельником. Гонконгский Hang Seng Index закрыл торги четверга ростом на 1,38% — на отметке 24300,33 пункта, а австралийский S&P/ASX 200 вырос на 3,46% — до 5387,3 пункта.

"Поскольку большая часть мира все еще в отпуске, это будет тихое начало недели", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс главный экономист по региону АТР банка ING Bank Роберт Карнелл (Robert Carnell).

На фоне сниженного объема торгов инвесторы обращают свое внимание на рост числа заболевших новым коронавирусом. При этом Южная Корея зарегистрировала новый минимум с конца февраля — 25 случаев заражения коронавирусом COVID-19 за сутки, общее число зараженных в стране выросло до 10 537, выздоровели 79 человек, скончались 217.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,6 миллиона случаев заражения, свыше 99 тысяч человек скончались.