МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник растут на фоне макроэкономических данных из КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.54 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,68%, до 2801,95 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,12%, до 1726,6 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,65%, до 24457,83 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 2,9%, до 19599,01 пункта, южнокорейский KOSPI — на 2,06%, до 1863,53 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,1%, до 5446,8 пункта.

Во вторник на азиатских рынках преобладают оптимистичные настроения на фоне публикации статданных из Китая. Экспорт Китая за март упал на 6,6%, в то время как аналитики ожидали падения на 14%. Импорт сократился на 0,9% по сравнению с показателями аналогичного периода 2019 года, что также оказалось лучше прогнозов аналитиков, ожидающих падения на 9,5%.

Однако более активный рост сдерживается в преддверии начала сезона корпоративных отчетностей. Главный стратег Okasan Online Securities Йосихиро Ито (Yoshihiro Ito), чье мнение приводит агентство Франс Пресс считает, что в торговле не было четких драйверов для повышения цен на акции, так как инвесторы сохраняют "осторожность в отношении распространения новой коронавирусной инфекции в Японии и не могут оставить в стороне опасения по поводу слабой экономики и корпоративных показателей".

При этом старший аналитик Monex Inc. Тосиюки Канаяма (Toshiyuki Kanayama), чью точку зрения также приводит агентство, отмечает, что некоторые покупки в поисках выгодной сделки оказали поддержку японскому рынку после падения на предыдущей сессии.