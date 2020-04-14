МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись ростом на оптимизме вокруг новостей о снижении числа погибших в результате заражения коронавирусом и китайской макростатистики, также свидетельствующей о прежней переоценке вреда от пандемии, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,6%, до 2827,28 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,2%, до 1745,42 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,6%, до 24435,4 пункта. Японский индекс Nikkei 225 подскочил на 3,1%, до 19638,81 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,7%, до 1857,08 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 1,87%, достигнув 5488,1 пункта.

Поддержку азиатским рынкам оказала макростатистика Китая. Так, экспорт из страны за март снизился на 6,6% в годовом выражении, в то время как аналитики ожидали падения на 14%, а импорт сократился всего на 0,9% по сравнению с показателями аналогичного периода 2019 года, в то время как аналитики ожидали падения на 9,5%.

Трейдеры по всему миру также оценивают сейчас ситуацию с распространением коронавируса, в ожидании замедления развития пандемии. В основных очагах инфекции — Испании, Италии и США — число смертей от коронавируса снижается.

Однако эксперты считают, что стоит сохранять осторожность, несмотря на признаки замедления распространения пандемии.

"Хотя дальнейшее замедление распространения пандемии поддерживает настроение, мы по-прежнему не уверены в долгосрочном восстановлении и предпочитаем следить за ситуацией каждый день", — приводит агентство Рейтер слова старшего рыночного аналитика JFD Group Хараламбоса Писуроса (Charalambos Pissouros).