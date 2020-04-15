МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду закрылись снижением на фоне ухудшения оценки перспектив мировой экономики из-за пандемии коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,6%, до 2811,17 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,5%, до 1736,13 пункта, гонконгский Hang Seng Index упал на 1,2%, до 24145,34 пункта, японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,5%, до 19550,09 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,39%, до 5466,7 пункта.

Биржи Южной Кореи были закрыты в среду в связи с национальным праздником. Южнокорейский KOSPI по итогам торгов вторника вырос на 1,72%, до 1857,08 пункта.

Трейдеры констатируют, что коронавирус продолжает распространяться во многих странах мира, оказывая давление на экономику. Накануне Международный валютный фонд (МВФ) предупредил, что мировой ВВП в 2020 году из-за этой пандемии может упасть на 3% или более.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,84 миллиона случаев заражения, свыше 117 тысяч человек скончались. В том числе общее число заражений в Японии составляет 8915 человек, скончались 175.

"Япония все еще находится на стадии массового распространения вируса. Это заставляет инвесторов проявлять осторожность в отношении японских акций", — сказали агентству Асошиэйтед Пресс аналитики SMBC Nikko Securities.