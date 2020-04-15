МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 16 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:01 GBP Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (март) -0,4%  
4:30 AUD Австралия — Изменение уровня занятости (март) 26,7 тыс -40 тыс
4:30 AUD Австралия — Изменение полной занятости (март) 6,7 тыс  
4:30 AUD Австралия — Уровень безработицы (март) 5,1% 5,5%
9:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март) 0,4% 0,1%
11:00 EUR Германия — Индекс делового климата IFO (апрель) 86,1  
11:30 GBP Великобритания — Исследование кредитной конъюнктуры Банком Англии (BoE /Bank of England)    
12:00 EUR Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (февраль) 2,3% -0,2%
14:00 USD США — Ежемесячный отчет ОПЕК    
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (март) -6,3%  
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (март) 1,452 млн 1,3 млн
15:30 USD США — Объём строительства новых домов (март) 1,599 млн 1,3 млн
15:30 USD США — Объём строительства новых домов (м/м) (март) -1,50%  
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 6,606 млн 5,1 млн
15:30 USD США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (апрель) -12,7 -30
15:30 USD США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (апрель) 4,1  
15:30 CAD Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (февраль) -0,2% -0,1%
16:30 GBP Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Сильвана Тенрейро    
21:00 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 10.04) 564,4 млрд долл (на 03.04)  
  RUB АК АЛРОСА — операционные результаты за 1кв2020    
  RUB X5 Retail Group — операционные результаты за 1кв2020    
  RUB Казаньоргсинтез — ГОСА (реестр закрыт 23.03.2020) 7,792 (ао), 0,25 (ап) — див-д 2018 4,5468 (ао), 0,25 (ап) (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 06.05.2020) — див-д 2019
  RUB РуссНефть — СД (рекоменд. по див-дам 2019) 0 — див-д 2018  
  RUB ТГК-14 — СД (о созыве ГОСА и рекоменд. по див-дам 2019)    