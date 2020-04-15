События в сфере макроэкономики и бизнеса 16 апреля
МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 16 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:01
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (март)
|-0,4%
|4:30
|AUD
|Австралия — Изменение уровня занятости (март)
|26,7 тыс
|-40 тыс
|4:30
|AUD
|Австралия — Изменение полной занятости (март)
|6,7 тыс
|4:30
|AUD
|Австралия — Уровень безработицы (март)
|5,1%
|5,5%
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март)
|0,4%
|0,1%
|11:00
|EUR
|Германия — Индекс делового климата IFO (апрель)
|86,1
|11:30
|GBP
|Великобритания — Исследование кредитной конъюнктуры Банком Англии (BoE /Bank of England)
|12:00
|EUR
|Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (февраль)
|2,3%
|-0,2%
|14:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет ОПЕК
|15:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (март)
|-6,3%
|15:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (март)
|1,452 млн
|1,3 млн
|15:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (март)
|1,599 млн
|1,3 млн
|15:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (м/м) (март)
|-1,50%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|6,606 млн
|5,1 млн
|15:30
|USD
|США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (апрель)
|-12,7
|-30
|15:30
|USD
|США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (апрель)
|4,1
|15:30
|CAD
|Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (февраль)
|-0,2%
|-0,1%
|16:30
|GBP
|Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Сильвана Тенрейро
|21:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 10.04)
|564,4 млрд долл (на 03.04)
|RUB
|АК АЛРОСА — операционные результаты за 1кв2020
|RUB
|X5 Retail Group — операционные результаты за 1кв2020
|RUB
|Казаньоргсинтез — ГОСА (реестр закрыт 23.03.2020)
|7,792 (ао), 0,25 (ап) — див-д 2018
|4,5468 (ао), 0,25 (ап) (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 06.05.2020) — див-д 2019
|RUB
|РуссНефть — СД (рекоменд. по див-дам 2019)
|0 — див-д 2018
|RUB
|ТГК-14 — СД (о созыве ГОСА и рекоменд. по див-дам 2019)
https://1prime.ru/Financial_market/20200415/831270007.html