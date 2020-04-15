МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота усилила снижение и опускается уже более чем на 1% в рамках коррекции после роста ранее до максимума с 2012 года, инвесторы фиксируют прибыль, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.28 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 1,45%, или на 25,7 доллара, до 1743,2 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 2,91%, до 15,658 доллара за унцию.

Давление на стоимость золота оказывает рост курса доллара. Кроме того, трейдеры фиксируют прибыль после того, как стоимость золота выросла до максимума с 2012 года.

"Это небольшая коррекция. Мы видим фиксацию прибыли на фоне хода торгов в последние недели. Укрепление доллара также не способствует росту цен на золото", — приводит агентство Рейтер мнение нефтяного аналитика UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).

Аналитик также отметил, что золото все еще может подорожать до 1800 долларов за унцию в свете агрессивных мер, принимаемых центральными банками, в частности Федеральной резервной системой (ФРС) США.