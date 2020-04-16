МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрылись без единой динамики на фоне неопределенности вокруг перспектив мировой экономики из-за пандемии коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,3%, до 2819,94 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,5%, до 1744,39 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился — на 0,6%, до 24006,45 пункта, японский индекс Nikkei 225 упал — на 1,3%, до 19290,2 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,01%, до 1856,95 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,9%, до 5416,3 пункта.

Трейдеров пугает, что коронавирус продолжает распространяться во многих странах мира, оказывая давление на экономику. По последним данным, в Китае сейчас выявлено 1534 ввозных случая коронавирусной инфекции, все еще болеют 898 человек, 46 находятся в тяжелом состоянии.

"Проблема в том, что никто не может с какой-либо степенью уверенности определить, каким будет будущее", — считает аналитик IG Markets Кайл Родда (Kyle Rodda), чье мнение приводит агентство Рейтер.