МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Курс рубля днем в четверг растет на порядка 1% к доллару и евро вслед за нефтяными котировками, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.37 мск четверга снижался на 0,74 рубля — до 74,07 рубля, курс евро опускался на 1,09 рубля, до 80,56 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 3% — до 28,52 доллара за баррель.

РУБЛЬ СОХРАНЯЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ

В среду рубль понес значительные потери на падающей нефти после прогноза Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которому падение спроса на нефть в среднем в текущем году составит рекордные 9,3 миллиона баррелей в сутки. При этом МЭА также указало в своем докладе, что ожидает падения спроса на 26 миллионов баррелей в сутки в мае и на 15 миллионов баррелей в июне.

На этом фоне рубль завершил торги среды падением на 1,81 рубля к доллару и на 1,5 рубля к евро.

Рубль открыл торги четверга ростом к доллару и евро, однако в паре с долларом ненадолго проседал вместе с нефтяными котировками, временно уходившими в "красную зону". Однако после возвращения стоимости нефти к росту рубль полностью компенсировал утренние потери и частично потери среды.

"Сегодня котировки нефти возвращают часть вчерашнего падения на ожиданиях постепенного снятия карантинных мер в Европе и США. Это не позволяет рублю продолжить дальнейшее снижение", — отмечает Олег Кочетков из МТС Банка.

Рубль в четверг пытается вернуться к краткосрочному восходящему тренду на фоне локального восстановления аппетита к риску и сдержанных покупок на фондовых площадках и нефтяном рынке, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

Российские фондовые индексы поднимаются на порядка 1,5-3%, европейские площадки в основном торгуются в плюсе, также подрастают фьючерсы на американские индексы — это выступает дополнительной поддержкой для российской валюты.

Дмитрий Полевой из РФПИ сохраняет осторожный взгляд на рубль из-за глобальной нестабильности и крайне низких цен на российскую смесь Urals. Рассчитывать рублю пока приходится лишь на существенное сокращение импорта и других отрицательных компонентов текущего счёта, полагает он.

По мнению Юрия Попова и Николая Минко из "Сбербанка КИБ", без мощного триггера рубль вряд ли ослабеет к доллару и американская валюта пробьет вверх уровень 75 рублей, но это может произойти в случае новой сильной волны рискофобии на глобальных рынках.

Причиной может стать плохая отчетность американских компаний за первый квартал текущего года, сезон публикации которой стартовал на этой неделе, а также дальнейшее ухудшение экономических показателей в США, в частности, рост безработицы: сегодня данные по первичным заявкам на пособие по безработице в США могут показать рост более чем на 6 миллионов, как и в предыдущие недели, полагают они.

ПРОГНОЗЫ

Пара доллар-рубль пока не смогла закрепиться выше 75 рублей, обращает внимание Кочетков из МТС Банка. С его точки зрения, доллар в течение четверга будет торговаться в диапазоне 73-75 рублей.

В четверг рубль, вероятно, будет реагировать на зарубежные макроэкономические данные и может перейти к ослаблению при возобновлении негативной динамики нефтяных цен и акций, полагает Кожухова из ИК "Велес Капитал".