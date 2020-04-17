МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу растут в пределах 3% на фоне решения правительства США постепенно ослаблять карантинные меры в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.44 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,89%, до 2845,03 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,12%, до 1763,9 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,31%, до 24560,53 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 2,59%, до 19787,75 пункта, южнокорейский KOSPI — на 2,97%, до 1911,7 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,88%, до 5518,3 пункта.

Инвесторы обращают внимание на ситуацию с коронавирусом, ожидая пика пандемии и следя за тем, как скоро страны начнут ослаблять карантинные меры, которые нанесли вред бизнесу и потребительской активности. В пятницу на азиатских рынках преобладают оптимистичные настроения благодаря представленному американским президентом Дональдом Трампом плану поэтапного снятия карантина в стране, что дало надежду на постепенное восстановление экономики.

"Акции естественно реагируют на сообщения Трампа об открытии экономики… Проблема в том, что существует большой разрыв между ожиданиями и реальностью, а реальность в том, что экономика многих страны все еще находится в очень плохом состоянии", — прокомментировала агентству Рейтер экономист Sumitomo Mitsui Trust Bank Аяко Сера (Ayako Sera).

Инвесторы также обратили внимание на статистику из Китая, которая частично превзошла ожидания аналитиков, которые готовились к худшему. Так, ВВП страны в первом квартале упал на 9,8% в квартальном выражении, хотя аналитики ждали падения на 9,9%. В годовом исчислении было отмечено падение на 6,8%, при этом ожидалось сокращение на 6,5%. В то же время промпроизводство в стране в марте в годовом исчислении снизилось на 1,1% хотя ожидали падения на 7,3%.