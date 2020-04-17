МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Курс рубля уверенно растет к доллару и евро в начале дня, американская валюта опустилась ниже 74 рублей, европейская – ниже 80 рублей, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск пятницы снижается на 46 копеек, до 73,69 рубля, курс евро — на 43 копейки, до 79,92 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent дорожает при этом на 0,6%, до 28 долларов за баррель.