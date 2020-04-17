МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу закрылись ростом вслед за биржами США, в лидерах оказались индексы Японии и Южной Кореи, которые поднялись на 3,1%, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,7%, до 2838,49 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,3%, до 1750,28 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,6%, до 24380 пунктов, японский индекс Nikkei 225 — на 3,1%, до 19897,26 пункта, южнокорейский KOSPI — на 3,1%, до 1914,53 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,31%, до 5487,5 пункта.

Инвесторы обратили внимание на закрытие бирж США в четверг, которые выросли в среднем на 2,5% на заявлении президента США Дональда Трампа о поэтапном открытии экономики и отмене карантинных мер в стране.

Трейдеры также обратили внимание на статистику из Китая, которая разошлась с прогнозами аналитиков. Так, ВВП страны в первом квартале упал на 9,8% в квартальном выражении, хотя аналитики ждали падения на 9,9%, поскольку решительные меры по сдерживанию пандемии коронавируса привели к приостановке экономической деятельности в стране. В годовом исчислении было отмечено падение на 6,8%, при этом ожидалось сокращение на 6,5%. В то же время промпроизводство в стране в марте в годовом исчислении снизилось на 1,1% хотя ожидали падения на 7,3%.

"Влияние данных по ВВП Китая на рынок было ограниченным, так как низкие показатели были в пределах ожиданий", — сказал агентству Франс Пресс старший менеджер Chibagin Asset Management Ёсихиро Окумура (Yoshihiro Okumura).