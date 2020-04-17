События в сфере макроэкономики и бизнеса 20 апреля
МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 20 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Объём экспорта (г/г) (март)
|-1%
|-10,1%
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса (март)
|1,109 млрд йен
|0,42 млрд йен
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (март)
|-0,4%
|-0,1%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Сальдо торгового баланса (февраль)
|1,3 млрд евро
|15:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (февраль)
|1,8%
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|Объём розничных продаж (г/г) (март)
|4,7%
|2,6%
|16:00
|RUB
|Уровень безработицы (март)
|4,6%
|4,8%
|RUB
|Polymetal Int plc — операционные результаты за 1кв2020
|20-24 апр
|RUB
|Highland Gold — операционные результаты за 1кв2020
|RUB
|Татнефть — СД (рекоменд. по див-дам 2019)
|30,27 (1П2018) + 22,26 (9м2018) + 32,38 (фин) (ао, ап) — див-д 2018
|40,11 (1П2019) + 24,36 (9м2019) (ао, ап) — див-д 2019
|RUB
|ГМК Норильский никель — закрытие реестра для участия в ГОСА (13.05.2020, в заочной форме)
|776,02 (1П2018) + 792,52 (фин) — див-д 2018
|883,93 (1П2019) + 604,09 (9м2019) + 557,2 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 25.05.2020) — див-д 2019
|RUB
|ФСК ЕЭС — закрытие реестра для участия в ГОСА (15.05.2020, в заочной форме)
|0,016042926012 — див-д 2018
|0,00880960765 (9м2019) + 0,009494338212 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 29.05.2020) — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20200417/831284079.html