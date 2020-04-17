МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в пятницу повысился на фоне роста западных фондовых площадок и попыток восстановления рынка нефти, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на закрытии торгов повысился на 0,79%, до 2534,97 пункта, индекс РТС — на 1,10%, до 1078,69 пункта. За неделю основные биржевые индексы РФ снизились на 5,4% и на 5,6%, соответственно, после нескольких недель роста.

Рынок нефти вечером повышается на 1,9%, до 28,34 доллара за баррель сорта Brent. Западные рынки растут на 0,5-3,4%.