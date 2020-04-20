МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 20 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Объём экспорта (г/г) (март) -1% -11,7% (факт)
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса (март) 1109 млрд йен 4,9 млрд йен (факт)
4:30 CNY Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по базовой кредитной ставке 4,05% 3,85% (факт)
9:00 EUR Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (март) -0,4% -0,8% (факт)
12:00 EUR Еврозона — Сальдо торгового баланса (февраль) 1,3 млрд евро  
15:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (февраль) 1,8% -0,5%

 

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB Объём розничных продаж (г/г) (март) 4,7% 2,6% (прогн.)
16:00 RUB Уровень безработицы (март) 4,6% 4,8% (прогн.)
18:00 RUB ВВП (месячный) (г/г) 2,9%  
  RUB Polymetal Int plc — операционные результаты за 1кв2020    
20-24 апр RUB Highland Gold — операционные результаты за 1кв2020    
  RUB Татнефть — СД (рекоменд. по див-дам 2019) 30,27 (1П2018) + 22,26 (9м2018) + 32,38 (фин) (ао, ап) — див-д 2018 40,11 (1П2019) + 24,36 (9м2019) (ао, ап) — див-д 2019
  RUB ГМК Норильский никель — закрытие реестра для участия в ГОСА (13.05.2020, в заочной форме) 776,02 (1П2018) + 792,52 (фин) — див-д 2018 883,93 (1П2019) + 604,09 (9м2019) + 557,2 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 25.05.2020) — див-д 2019
  RUB ФСК ЕЭС — закрытие реестра для участия в ГОСА (15.05.2020, в заочной форме) 0,016042926012 — див-д 2018 0,00880960765 (9м2019) + 0,009494338212 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 29.05.2020) — див-д 2019