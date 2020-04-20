МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Цена на золото умеренно снижается в понедельник утром на фоне укрепления доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.02 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 0,19%, или на 3,45 доллара, до 1695,2 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро растёт на 0,97%, до 15,443 доллара за унцию.

Давление на стоимость золота в понедельник оказывает укрепление курса доллара по отношению к другим основным мировым валютам на фоне продолжающихся опасений за мировую экономику в связи с коронавирусом.

"Это может быть связано с ростом курса доллара США, который не демонстрирует сильной динамики, но тем не менее укрепляется", — пояснил агентству Рейтер главный рыночный стратег-аналитик CMC Markets Майкл Мак-Карти (Michael McCarthy).

Трейдеров продолжают беспокоить перспективы мировой экономики, которые заметно ухудшились из-за быстрого распространения в мире коронавируса. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,24 миллиона случаев заражения, свыше 152 тысяч человек скончались.

Курс доллара, как правило, идёт в противофазе к котировкам на товарных рынках, в том числе к нефти или золоту.