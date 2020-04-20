МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в понедельник утром перешли к росту после снижения на самом открытии, в то время как инвесторы пытаются оценить данные об уменьшении уровня смертности от нового коронавируса в ряде стран Европы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.44 мск британский индекс FTSE 100 растёт на 0,38%, до 5809,2 пункта, французский CAC 40 — на 0,27%, до 4511,3 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,54%, до 10683,18 пункта.

Инвесторы с некоторым оптимизмом встретили новости о том, что уровень смертность от коронавируса снизился в Италии и Испании. Так, в Испании был зафиксирован самый низкий показатель за последние 28 дней. При этом общее число заболевших продолжает расти. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,24 миллиона случаев заражения, свыше 152 тысяч человек скончались.

"События, связанные с коронавирусом, будут и впредь оставаться в центре внимания инвесторов на предстоящей неделе, — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика Scope Markets Джеймса Хьюза (James Hughes).

В центре внимания рынков в понедельник также будет макростатистика. Позднее сегодня статистическое агентство Евростат обнародует данные о торговом балансе еврозоны в феврале.