МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов снижается по отношению к доллару в понедельник днем на опасениях относительно того, что пандемия коронавируса окажет ощутимое давление на экономику Великобритании, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.47 мск курс фунта стерлингов снижался к доллару до 1,2482 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,2499 доллара. Курс евро к доллару рос до 1,0883 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0876 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 107,64 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,51 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,09%, до 99,71 пункта.

Давление на курс фунта оказывают воскресные данные из Великобритании, согласно которым число заразившихся за сутки в стране составило 5850 человек, при этом днем ранее было 5526 заразившихся за сутки.

Инвесторы опасаются негативного влияния коронавируса на экономику Великобритании. "Ждем больше информации о степени рецессии в Великобритании от спикеров Банка Англии сегодня", — сообщил агентству Рейтер валютный стратег ING Петр Крпата.