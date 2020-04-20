МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Цена майского фьючерса нефти марки WTI опустилась ниже 14 долларов за баррель, впервые за более чем 21 год, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.10 мск цена майских фьючерсов на WTI падает на 25,62%, до 13,59 доллара за баррель, минимума с марта 1999 года.

При этом цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускается на 3,85%, до 27 долларов за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI — на 8,67%, до 22,86 доллара за баррель.