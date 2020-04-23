МОСКВА, 23 апр /ПРАЙМ/. Московская биржа хочет в ближайшее время ввести механизм изменения границ ценового коридора на вечерней торговой сессии срочного рынка, сообщили РИА Новости в пресс-службе торговой площадки.

В среду состоялось заседание комитета по срочному рынку, в состав которого входят представители всех основных участников срочного рынка Московской биржи.

"Московская биржа по рекомендации комитета по срочному рынку планирует в ближайшее время ввести механизм изменения границ ценового коридора в ходе вечерней торговой сессии на срочном рынке. Этот механизм будет действовать только для контрактов, которые обращаются на Московской бирже на основании лицензий от зарубежных площадок", — сообщили на бирже.

Запрет на изменение ценового коридора в ходе вечерней торговой сессии был установлен по рекомендации участников рынка для снижения рисков и противодействия манипуляциям на менее ликвидном рынке в ходе вечерних торгов. В настоящее время механизм автоматического изменения границ ценовых коридоров действует только в ходе основной торговой сессии с 10.00 до 18.45.

"Реализация механизма изменения границ ценового коридора в ходе вечерней торговой сессии на срочном рынке для таких "зеркальных" контрактов позволит, по мнению участников рынка, снизить их риски и риски их клиентов", — отмечается в сообщении.

В соответствии с рекомендациями комитета, в ходе вечерней сессии граница ценового коридора будет меняться не ранее чем через 15 минут после стабилизации цены на контракт на уровне одной из границ коридора.

Изменение границ ценового коридора в вечернюю сессию будет возможно в отношении инструментов на международные бенчмарки, фьючерсы на которые активно торгуются на международных площадках во время вечерней сессии в Москве.