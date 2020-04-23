МОСКВА, 23 апр /ПРАЙМ/. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) расследует, могли ли трейдеры получить инсайдерскую информацию о переговорах стран ОПЕК+ в марте, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Как сообщили источники, CFTC проводит расследование с целью выяснить, "не просочились ли аспекты стратегии правительства России на переговорах с другими членами ОПЕК+ к трейдерам раньше времени".

Согласно источникам, CFTC проверяет, могли ли "трейдеры, обладавшие инсайдерской информацией о переговорах России с другими странами ОПЕК+, заработать миллионы долларов на незаконных ставках на колебания цен на нефть".

Как подчеркнули источники, "личности трейдеров не могут быть установлены, но они не являются российскими официальными лицами". В то же время один из источников заявил, что "лица, которые делают ставки, привлекают людей, связанных с Кремлем".

На встрече в марте, посвященной мерам поддержки рынка, страны ОПЕК+ не смогли преодолеть разногласия по будущему сделки. Тогда консенсус не был достигнут ни по предложению России просто продлить соглашение, чтобы далее принять более взвешенное решение, ни по идее Саудовской Аравии углубить сокращение добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Заседание завершилось распадом сделки и ускорением падения цен на нефть.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.