МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Цена на золото растет во вторник утром на фоне общей неопределенности по поводу перспектив мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.33 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,29%, или на 5 долларов — до 1703 долларов за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,15% — до 15,703 доллара за унцию.

Инвесторы следят за ситуацией с распространением коронавируса, который продолжает оказывать давление на мировую экономику. Так, после ослабления ограничительных мер в Южной Корее и Германии произошел резкий прирост случаев заражения. Аналитики опасаются, что преждевременная отмена ограничений вызовет вторую волну пандемии.

Поддержку стоимости золота оказывает и слабая отрицательная динамика доллара. Индекс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США снижается на 0,01%, до 100,24 пункта.