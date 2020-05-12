МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы во вторник колеблются между ростом и снижением, инвесторы оценивают корпоративные новости компаний, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.52 мск британский индекс FTSE 100 рос — на 0,36%, до 5959,23 пункта, французский CAC 40 опускался на 0,04%, до 4488,23 пункта, немецкий индекс DAX рос на 0,09%, до 10832,3 пункта.

Во вторник на настроение инвесторов оказывают влияние корпоративные новости. Акции британского оператора сотовой связи Vodafone растут на 3,8% после того, как компания оправдала собственные ожидания по прибыли за год. Акции французской Alstom растут на 3% после сообщения о росте выручки за минувший фингод на 1,6%, до 8,201 миллиарда евро.

В то же время бумаги немецкой ThyssenKrupp дешевеют более чем на 8% после публикации финансовых результатов за второй квартал 2019-2020 фингода, по итогам которого компания увеличила чистый убыток, приходящийся на акционеров компании, в 5,5 раза — до 948 миллионов евро.

В центре внимания рынков по всему миру также по-прежнему находится ситуация с распространением коронавируса. Несмотря на то, что большинство стран начинают снимать режим карантина и восстанавливать экономическую активность, многие инвесторы опасаются, что это может повлечь за собой вторую волну заражений.