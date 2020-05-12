МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов вторника закрылись преимущественно снижением на фоне новостей о том, что в некоторых странах Азии наблюдается прирост числа выявленных заболевших новым коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,1%, до 2891,56 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite вырос на 0,3%, до 1810,73 пункта, гонконгский Hang Seng Index упал на 1,5%, до 24245,68 пункта, южнокорейский KOSPI снизился на 0,7%, до 1922,17 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,1%, до 20366,48 пункта, а австралийский S&P/ASX 200 — на 1,07%, до 5403 пункта.

Инвесторы обратили внимание на новости о том, что после ослабления карантинных мер в некоторых странах Азии наблюдается прирост числа случаев инфицирования новым коронавирусом. Так, Южная Корея была вынуждена перенести отмену некоторых ограничений из-за возникновения нового очага выявлений заболевших. Более того, в китайском городе Ухане, откуда началась эпидемия, в понедельник было зарегистрировано сразу пять новых случаев заболевания после длительного перерыва.

"Рисковые настроения сегодня в упадке. И это свидетельствует о том, что восстановление экономики связано с рисками, мы меж двух огней",- сказал агентству Асошиэйтед Пресс аналитик Mizuho Bank Хаяки Нарита (Hayaki Narita).