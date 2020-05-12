МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций днем во вторник снижается на осторожности инвесторов в отношении рисковых активов и смешанном внешнем фоне, следует из данных торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к 14.50 мск снижался на 0,26%, до 2534,56 пункта, индекс РТС — на 0,07%, до 1135,59 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 28 копеек — до 73,12 рубля, курс евро — на 25 копеек – до 79,31 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 3,1% — до 30,55 доллара за баррель.

Азиатские площадки закрыли торги снижением на 0,25-2,71%, европейские биржевые индексы преимущественно растут — на 0,34-0,96%, фьючерсы на американские индексы после снижения на утренних торгах перешли к росту и поднимаются на порядка 0,15-0,22%.

Состояние рынков напоминает затишье перед бурей, отмечает Валерий Емельянов из "Фридом Финанс".

К середине торгового дня российские фондовые индексы пребывали в небольшом минусе ввиду сохранения осторожности за рубежом, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В лидерах роста – префы "Башнефти" (2,49%), акции "Норникеля" (2,15%), "Роснефти" (1,91%), обыкновенные акции "Россетей" (1,78%), ФСК "ЕЭС" (1,7%), а также акции "Лукойла" (1,54%), "Русснефти" (1,98%), "Акрона" (0,89%) и акции "Алросы" (0,85%).

"Башнефть" – одна из наиболее стабильных дивидендных бумаг российского рынка. Сегодня проходит заседание совета директоров компании, где будут утверждены выплаты за 2019 год. На этом фоне мы видим рост к максимумам апреля и марта. Но, на наш взгляд, позитив продержится недолго", — отмечает Емельянов из "Фридом Финанс".

Техническая коррекция может увести бумаги "Башнефти" на 5% ниже текущих значений уже на этой неделе, добавляет он.

В лидерах снижения — акции Polymetal, которые опускаются на 3,91% — до 1444,3 рубля.

Как сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах, неназванный акционер Polymetal продает 7 миллионов акций компании по цене 16 фунтов стерлингов за бумагу. Нижняя граница ориентира цены размещения составляла 15,95 фунта стерлингов за акцию, верхний уровень предложения был обозначен как рыночная цена, уточнил источник.

Текущая цена акций компаний в рублях на Московской бирже примерно соответствует указанной цене в фунтах стерлингов за бумагу. Текущий курс фунта стерлингов на Мосбирже колеблется в районе 90,5 рубля.

В понедельник стало известно, что неназванный акционер Polymetal выставил на продажу 7 миллионов акций компании, составляющих около 1,5% капитала золотодобытчика.

Такой объем бумаг Polymetal, выставленный на продажу, втрое превышает дневной оборот бумаг, отмечает Емельянов.

Также среди лидеров снижения – акции ЛСР (-2,71%), ОГК-2 (-2,51%), депозитарные расписки "Ленты" (-2,29%), акции НЛМК (-1,81%), а также акции "Магнита" (-1,76%), "Сбербанка" (-1,49%), "Полюса" (-1,31%), "Мосэнерго" (-1,29%) и акции "Северстали" (-1,26%).

ПРОГНОЗЫ

Емельянов из "Фридом Финанс" ожидает роста волатильности до конца дня. Как только появятся новые триггеры – внешние или внутренние – рынок сместится сразу на несколько десятков пунктов вверх или вниз, полагает он.

А Елена Кожухова из "Велес Капитала" говорит, что вторник в целом ожидается спокойным на события днем и вряд ли будет характеризоваться резкими движениями. Активность на биржах, скорее всего, будет расти во второй половине недели по мере публикации статистики и новостей в отношении вируса, добавляет она.