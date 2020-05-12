МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 13 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:00 USD США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)    
2:01 GBP Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (апрель) -3,5%  
2:50 JPY Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (март) 3,169 трлн йен 2,211 трлн йен
3:30 AUD Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (май) -17,7%  
4:30 AUD Австралия — Индекс изменений заработной платы (кв/кв) (1кв2020) 0,5% 0,5%
9:00 GBP Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв) (1кв2020) -0,5% -2,5%
9:00 GBP Великобритания — ВВП (м/м) -0,1%  
9:00 GBP Великобритания — ВВП (г/г) (1кв2020) 1,1% -2,1%
9:00 GBP Великобритания — ВВП (кв/кв) (1кв2020) 0% -2,5%
9:00 GBP Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (март) 0,1% -5,6%
9:00 GBP Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (март) 0,5% -6%
9:00 GBP Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м 0,1%  
9:00 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса (март) -11,49 млрд ф.ст. -10 млрд ф.ст.
9:00 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (март) -5,57 млрд ф.ст. -4 млрд ф.ст.
12:00 EUR Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (март) -0,1% -12,1%
14:00 USD США — Ежемесячный отчет ОПЕК    
15:30 USD США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (апрель) 0,2% 0%
15:30 USD США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (апрель) -0,2% -0,5%
16:30 USD США — Отчет Seevol о хранилище в Кушинге 2,85 млн барр  
предв. GBP Великобритания — Оценка роста ВВП от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/ -4,8%  
17:30 USD США — Запасы сырой нефти 4,59 млн барр 4,295 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 2,068 млн барр  
18:00 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Группа ЛСР — операционные результаты за 1кв2020    
  RUB TCS Group — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020 и телеконференция менеджмента    
  RUB Иркутскэнерго — СД (рекоменд. по див-дам 2019) 0 — див-д 2018  
  RUB ГМК Норильский никель — ГОСА (реестр закрыт 20.04.2020, в заочной форме) 776,02 (1П2018) + 792,52 (фин) — див-д 2018 883,93 (1П2019) + 604,09 (9м2019) + 557,2 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 25.05.2020) — див-д 2019
  RUB Таттелеком — закрытие реестра для выплаты див-дов 2019 (ГОСА — 24.04.2020 /заочное/) 0,01932 — див-д 2018 0,02021 — див-д 2019