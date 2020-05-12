События в сфере макроэкономики и бизнеса 13 мая
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 13 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)
|2:01
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (апрель)
|-3,5%
|2:50
|JPY
|Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (март)
|3,169 трлн йен
|2,211 трлн йен
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (май)
|-17,7%
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс изменений заработной платы (кв/кв) (1кв2020)
|0,5%
|0,5%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв) (1кв2020)
|-0,5%
|-2,5%
|9:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (м/м)
|-0,1%
|9:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (г/г) (1кв2020)
|1,1%
|-2,1%
|9:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (кв/кв) (1кв2020)
|0%
|-2,5%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (март)
|0,1%
|-5,6%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (март)
|0,5%
|-6%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м
|0,1%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса (март)
|-11,49 млрд ф.ст.
|-10 млрд ф.ст.
|9:00
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (март)
|-5,57 млрд ф.ст.
|-4 млрд ф.ст.
|12:00
|EUR
|Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (март)
|-0,1%
|-12,1%
|14:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет ОПЕК
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (апрель)
|0,2%
|0%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (апрель)
|-0,2%
|-0,5%
|16:30
|USD
|США — Отчет Seevol о хранилище в Кушинге
|2,85 млн барр
|предв.
|GBP
|Великобритания — Оценка роста ВВП от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/
|-4,8%
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|4,59 млн барр
|4,295 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|2,068 млн барр
|18:00
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Группа ЛСР — операционные результаты за 1кв2020
|RUB
|TCS Group — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020 и телеконференция менеджмента
|RUB
|Иркутскэнерго — СД (рекоменд. по див-дам 2019)
|0 — див-д 2018
|RUB
|ГМК Норильский никель — ГОСА (реестр закрыт 20.04.2020, в заочной форме)
|776,02 (1П2018) + 792,52 (фин) — див-д 2018
|883,93 (1П2019) + 604,09 (9м2019) + 557,2 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 25.05.2020) — див-д 2019
|RUB
|Таттелеком — закрытие реестра для выплаты див-дов 2019 (ГОСА — 24.04.2020 /заочное/)
|0,01932 — див-д 2018
|0,02021 — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20200512/831430384.html