МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги вторника преимущественно снижением, рынки опасаются второй волны заражений коронавирусом в мире, оценивая и корпоративные новости, свидетельствуют данные торговых площадок.

По итогам сессии вторника британский индекс FTSE 100 вырос на 0,93%, до 5994,77 пункта, французский CAC 40 — снизился на 0,4%, до 4472,5 пункта, немецкий DAX — сократился на 0,05%, до 10819,5 пункта.

Рынки продолжают следить за ситуацией с распространением коронавируса в мире. Обеспокоенность вызвал тот факт, что после ослабления ограничительных мер в ряде стран, в том числе в Южной Корее и Германии, произошел прирост случаев заражения.

Сезон корпоративных отчетностей продолжает влиять на торги региона. Акции ThyssenKrupp опустились в цене на 15% после того, как компания сообщила, что за второй квартал 2019-2020 фингода увеличила чистый убыток, приходящийся на акционеров компании, в 5,5 раза — до 948 миллионов евро. Фирма отметила, что не может дать прогнозы по прибыли и выручке из-за пандемии.

Бумаги Alstom выросли в цене на 6,85% после сообщения о росте выручки за минувший фингод на 1,6%, до 8,201 миллиарда евро. Компания также не смогла дать прогнозы по финпоказателям из-за кризиса вокруг пандемии коронавируса.

Удешевление фунта стерлингов поддержало британский FTSE 100. Фунт дешевеет к доллару почти на 0,4%, более слабая национальная валюта увеличивает относительный доход компаний-экспортеров, что поддерживает индекс. В воскресенье премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о некоторых послаблениях ограничительных мер, но карантин, введенный в стране с 23 марта, не был снят.