НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мая — ПРАЙМ. Индексы индийских бирж находятся в зеленой зоне после объявления правительства о пакете финансовой помощи в условиях пандемии коронавируса.

Накануне премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил, что власти страны выделят 20 триллионов рупий (примерно 265 миллиардов долларов) на поддержку экономики в условиях коронавируса. Он отметил, что этот пакет помощи предназначен для фермеров, среднего класса и промышленности.

Индекс Sensex S&P BSE в среду вырос на 676,93 пункта, или 2,16%, до 32 048,05 пункта, а индекс NSE NIFTY был на уровне 9 391,50, что на 194,95 пункта (2,12%) выше по сравнению с предыдущим закрытием.

Основной рост на Sensex пришелся на бумаги ICICI Bank, LT, Ultra Cemco, Bajaj Finance, Axis Bank, SBI и HDFC Bank, их акции выросли в среднем на 6,30%.

На NSE NIFTY компании PSU Bank, Bank, Private Bank и Realty выросли на 4,93%.

Sensex, известный как индекс Sensex S&P BSE, является эталонным индексом Бомбейской фондовой биржи (BSE). Он состоит из акций 30 крупнейших и наиболее активно торгуемых компаний на бирже. Первоначально составленный в 1986 году, Sensex является самым старым фондовым индексом в Индии.

Индекс NSE NIFTY 50 — это ключевой индекс Индийской фондовой биржи (National Stock Exchange of India Limited, NSE). Он представляет собой средневзвешенное значение акций 50 индийских компаний в 13 секторах.