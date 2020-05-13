МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов растет к доллару в среду после статистики из Великобритании, которая оказалась лучше прогнозов аналитиков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.21 мск курс фунта стерлингов рос к доллару до 1,2273 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2259 доллара. Курс доллара к иене опускался до 107,03 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,13 иены. Курс евро к доллару снижался до 1,0837 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0846 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,08%, до 100 пунктов.

Трейдеры обратили внимание на статистику из Великобритании, которая оказалась лучше прогнозов аналитиков. Так, по официальным данным, ВВП Великобритании в первом квартале 2020 года, по предварительной оценке, снизился в годовом выражении на 1,6%, а в квартальном — на 2%. Аналитики ждали более существенного снижения. Кроме того, объем промпроизводства в стране в марте упал на 4,2% к предыдущему месяцу, а в годовом выражении — на 8,2%, что также оказалось лучше прогнозов.

Рост курса фунта отмечается после двух дней снижения подряд. В целом с начала мая британская валюта подешевела к американской уже на 2,5% на фоне опасений за экономику страны в свете коронавируса. Правительство Британии выделило 330 миллиардов фунтов стерлингов на поддержку экономики в условиях пандемии коронавируса. Компаниям выдают кредиты, обеспеченные госгарантией, также были введены кредитные каникулы для физических и юридических лиц, которые из-за кризиса не могут вовремя выплачивать проценты по ссудам.

Аналитики MUFG Bank, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, считают, что курс фунта может еще сильнее снизиться по отношению к доллару из-за опасений относительно расходов властей Великобритании на борьбу с коронавирусом. "Падение фунта к доллару вполне может отражать тот факт, что проблема Великобритании с Covid-19 хуже, чем где-либо, и, следовательно, расходы могут быть значительно выше", — отметили эксперты.