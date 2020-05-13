МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в среду днем перед выходом официальных данных по динамике запасов "черного золота" в США на минувшей неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.23 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1%, до 29,68 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,81%, до 25,57 доллара за баррель.

Трейдеры предпочитают сохранять осторожность перед выходом данных американского министерства энергетики по запасам нефти в США на прошлой неделе. Аналитики прогнозируют, что их рост замедлился слабо — всего до 4,2 миллиона баррелей после повышения на 4,6 миллиона неделей ранее. В то же время, вышедшие в ночь на среду данные Американского института нефти (API) показали, что запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 7,58 миллиона баррелей.

Кроме того, трейдеры следят за ситуацией с распространением коронавируса в мире: участники торгов опасаются возможной второй волны заражений в странах, ослабляющих карантинные меры.

"Цены на нефть снижаются из-за опасений, что риск возобновления распространения коронавируса может подтолкнуть страны к более длительным ограничительным мерам, что негативно скажется на мировой экономической активности и спросе на энергоносители", — сказал агентству Рейтер представитель Phillip Futures Автар Санду (Avtar Sandu).