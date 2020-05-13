МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду вечером на фоне опасений, высказанных главой Федеральной резервной системы (ФРС) США Джеромом Пауэллом относительно экономических перспектив развития страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.36 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,73%, или на 12,4 доллара — до 1719,1 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,53% — до 15,797 доллара за унцию.

В центре внимания трейдеров оказалось выступление Пауэлла, который отметил, что кризис вокруг коронавируса вызывает опасения в долгосрочной перспективе, а более продолжительный спад может нанести заметный ущерб производственному потенциалу экономики и другим сферам.

Кроме того, Пауэлл сообщил, что позиция регулятора по отрицательным ставкам не изменилась, и этот инструмент по-прежнему не рассматривается. Во вторник американский президент Дональд Трамп призвал ФРС воспользоваться инструментом отрицательных процентных ставок, как это делают другие страны, для поддержки экономики.

"В целом рынок золота плывет по течению, которое направлено в обе стороны. С одной стороны, у нас есть слабый спрос на драгоценные металлы, с другой стороны, инвесторы ищут "убежище" для своего капитала", — сообщает агентству Рейтер аналитик Commerzbank Ойген Вайнберг.