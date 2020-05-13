МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Увеличение доли американского инвестфонда Capital Group Companies в акционерном капитале Московской биржи не следствие потепления отношений между странами, а хорошее бизнес-решение, считают эксперты.

Американская Capital Group Companies увеличила долю в акционерном капитале Московской биржи с 4,987% до 5,162%, сообщила российская торговая площадка.

На первый взгляд, ничего примечательного, рассуждает в своем Telegram-канале президент инвестгруппы "Московские партнеры", профессор Высшей школы экономики Евгений Коган. "Однако, если посмотреть с другой стороны, то становится понятно, что инвесторы из США не просто так увеличивают свой stake в Мосбирже. Когда позиция превышает 5% – это уже портфельная стратегическая инвестиция. На долгие годы, с перспективой увеличения", — говорит он.

Увеличение инвестиционным фондом Capital Group доли в Московской бирже это не следствие потепления отношений между странами, это хорошее бизнес-решение, заявил РИА Новости персональный брокер компании "БКС Брокер" Виктор Щеглов. "15 мая Московская биржа опубликует финансовые результаты за первый квартал 2020 года. Мы ожидаем очень сильных квартальных результатов и прогнозируем рост чистой прибыли более чем в 2 раза, до 6,5 миллиарда рублей. Во втором квартале вероятно продолжение тенденции", — считает он.

Возможно, доля была увеличена в рамках ребалансировки структуры активов, сказал РИА Новости начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. "Однако, на наш взгляд, акции Мосбиржи — одни из лучших акций для долгосрочных инвестиций на российском рынке", — добавил он.

Котировки Мосбиржи с начала апреля выросли почти на 25% в район максимумов с ноября 2017 года. Возможно, Capital Group "пылесосила" рынок, чем подталкивала акции наверх, предположил Евгений Коган.

"Увеличение доли одного из крупнейших международных инвестиционных фондов в капитале биржи может свидетельствовать о значительном интересе международного капитала к российском фондовому рынку. Показатель доли акций в свободном обращении у биржи — один из самых высоких среди российских компаний. Среди наших акционеров и крупнейшие российские и международные финансовые институты, и растущее число российских частных инвесторов", — прокомментировали ситуацию РИА Новости в пресс-службе Московской биржи.

Capital Group Companies, Inc. — американская инвестиционная компания с размером активов под управлением около 2 триллионов долларов на октябрь 2019 года. В состав основных акционеров Московской биржи входят ЦБ РФ (11,8%), Сбербанк (10%), ВЭБ (8,4%), ЕБРР (6,1%).