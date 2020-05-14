МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 14 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:01 GBP Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (апрель) 9% -21% (факт)
4:30 AUD Австралия — Изменение уровня занятости (апрель) 5,9 тыс -594,3 тыс (факт)
4:30 AUD Австралия — Изменение полной занятости (апрель) -0,4 тыс -220,5 тыс (факт)
4:30 AUD Австралия — Уровень безработицы (апрель) 5,2% 6,2% (факт)
9:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель) 0,1% 0,4% (факт)
10:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель) 0% -0,7%
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (апрель) 0,1% -0,6%
11:00 EUR Еврозона — Ежемесячный отчет ЕЦБ    
15:30 USD США — Индекс цен на экспорт (м/м) (апрель) -1,6% -2,1%
15:30 USD США — Индекс цен на импорт (м/м) (апрель) -2,3% -3,1%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 3,169 млн 2,5 млн
15:30 CAD Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (март) 0,5% -5,7%
18:00 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса    
18:15 CAD Канада — Выступление Главы Банка Канады Стивена Полоза    
20:00 USD США — Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 08.05) 567,3 млрд долл (на 01.05)  
  RUB Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за апрель 2020    
  RUB Фосагро — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020 и телеконференция менеджмента    
  RUB Трансконтейнер — ГОСА (реестр закрыт 21.04.2020, в заочной форме) 480,37 — див-д 2018 154,57 (1П2019) + 53,27 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 24.05.2020) — див-д 2019
  RUB Интер РАО — СД (о переносе утверждения стратегии на более поздний срок)    
  RUB КТК /Кузбасская топливная компания/ — СД (о созыве ГОСА и о согласии на сделку с заинтересованностью)    