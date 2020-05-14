Когда Где и что Предыдущее значение Факт.

16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 08.05) 567,3 млрд долл (на 01.05)

RUB Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за апрель 2020

RUB Фосагро — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020 и телеконференция менеджмента

RUB Трансконтейнер — ГОСА (реестр закрыт 21.04.2020, в заочной форме) 480,37 — див-д 2018 154,57 (1П2019) + 53,27 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 24.05.2020) — див-д 2019

RUB Интер РАО — СД (о переносе утверждения стратегии на более поздний срок)