МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций заметно снижается по основным индексам, рублевый индекс Мосбиржи упал ниже "круглого" уровня в 2600 пунктов впервые с 4 мая, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.10 мск четверга снижался на 0,69% — до 2587,1 пункта, индекс РТС – также на 0,69%, до 1102,68 пункта.

Сильнее всего дешевеют акции Мосбиржи, упавшие на открытии торгов почти на 7% на фоне дивидендной отсечки.