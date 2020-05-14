МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Цена на медь снижается в четверг на фоне новых мер властей Китая по поддержке производителей меди, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.33 мск стоимость майских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,21% — до 2,347 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов среды на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,62% — до 5224 доллара, алюминия — выросла на 0,17%, до 1480 долларов, цинка — снизилась на 1,5%, до 1975 доллара за тонну.

Инвесторы обратили внимание на новости о том, что Китай, который является крупнейшим потребителем меди в мире, принял меры поддержки добывающих компаний из-за влияния коронавируса на спрос и цены. Так, провинция Цзянси, где находится ведущая медная компания КНР, предоставила производителям льготные условия кредитования и налогообложения.

Трейдеры также продолжают следить за распространением коронавируса в Китае, откуда началась пандемия, опасаясь новой волны заражений. Так, за последние сутки были выявлены три новых случая заражения коронавирусом и 12 бессимптомных носителей.