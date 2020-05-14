МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов четверга закрылись падением вслед за снижением на биржах США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1%, до 2870,34 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,9%, до 1805,7 пункта, гонконгский Hang Seng Index — снизился на 1,5%, до 23829,74 пункта. Южнокорейский KOSPI — на 0,8%, до 1924,96 пункта, японский Nikkei 225 — сократился на 1,7%, до 19914,78 пункта, а австралийский S&P/ASX 200 опустился на 1,72%, до 5328,7 пункта.

Инвесторы обратили внимание на снижение индексов на Уолл-стрит, вызванное заявлениями главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. По его словам, кризис вокруг коронавируса вызывает опасения в долгосрочной перспективе, а более продолжительный спад может нанести заметный ущерб производственному потенциалу экономики и другим сферам. Так, по итогам торгов среды биржи США закрылись снижением на1,5-2,17% по основным индексам.

Трейдеры также оценивают заявления правительства Китая, который является крупнейшей экономикой в Азии. Власти КНР, согласно агентству Рейтер, обещают предпринять новые меры по стабилизации после пандемии, так как коронавирус продолжает оказывать давление на экономику страны.

"Китайские политики обещают рынку принять новые меры стимулирования экономики, но для того, чтобы завоевать доверие инвесторов, необходимо их сначала осуществить", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Central China Securities Чжана Гана (Zhang Gang).