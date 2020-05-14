МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 15 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
1:00 USD США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)    
5:00 CNY Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (апрель) -16,1% -10%
5:00 CNY Китай — Объём промышленного производства (г/г) (апрель) -1,1% 1,5%
5:00 CNY Китай — Объем промышленного производства YTD (г/г) (апрель) -8,4%  
5:00 CNY Китай — Уровень безработицы 5,9%  
5:00 CNY Китай — Пресс-конференция НБС /Национального бюро статистики Китая/    
9:00 EUR Германия — ВВП (г/г) (1кв2020) 0,3% -1,6%
9:00 EUR Германия — ВВП (кв/кв) (1кв2020) 0% -2,2%
9:00 EUR Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (апрель) -0,8% -0,6%
9:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель) -0,1%  
9:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (апрель) 0,1% 0,1%
12:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель) 0,1% 0,1%
12:00 EUR Еврозона — ВВП (г/г) (1кв2020) -3,3% -3,3%
12:00 EUR Еврозона — ВВП (кв/кв) (1кв2020) -3,8% -3,8%
12:00 EUR Еврозона — Сальдо торгового баланса (март) 23 млрд евро  
15:30 USD США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (апрель) -4,2% -8,6%
15:30 USD США — Индекс производственной активности NY Empire State (май) -78,2 -63,5
15:30 USD США — Объём розничных продаж (м/м) (апрель) -8,4% -12%
15:30 CAD Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (март) 20,61 млрд канад. долл  
16:15 USD США — Объём промышленного производства (м/м) (апрель) -5,4% -11,5%
16:15 USD США — Объем промышленного производства (г/г) (апрель) -5,49%  
17:00 USD США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (март) -0,4% -0,2%
17:00 USD США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (март) 6,882 млн  
17:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (май) 70,1 71,8
17:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май) 71,8 68
17:00 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (март) -1,3%  
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 292  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 374  
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -6,7 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 589,4 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 262,7 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 11 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -192,7 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -34,8 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC 22,4 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 4,2 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 79,7 тыс  
23:00 USD США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (март) 49,4 млрд долл  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Московская биржа — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020 и телеконференция менеджмента    
  RUB Московская биржа — закрытие реестра для выплаты див-дов 2019 (ГОСА — 28.04.2020 /заочное/) 7,7 — див-д 2018 7,93 — див-д 2019
  RUB Роснефть — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020    
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB Роснефть — телеконференция менеджмента    
  RUB ТГК-1 — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020    
  RUB ОГК-2 — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020    
  RUB ФСК ЕЭС — ГОСА (реестр закрыт 20.04.2020, в заочной форме) 0,016042926012 — див-д 2018 0,00880960765 (9м2019) + 0,009494338212 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 29.05.2020) — див-д 2019