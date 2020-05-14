МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций днем в четверг снижается на фоне негативных настроений на зарубежных фондовых рынках, несмотря на рост стоимости нефти, следует из данных торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к 16.14 мск снижался на 0,83%, до 2583,42 пункта, индекс РТС — на 1,41%, до 1094,76 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 43 копейки — до 74,37 рубля, курс евро — на 36 копеек, до 80,27 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 2,84% — до 30,02 доллара за баррель.

Азиатские площадки закрыли торги четверга снижением на 0,96-1,74%, европейские биржевые индексы падают на 2,97-3,44%, фьючерсы на американские индексы снижаются на 0,82-1,06%.

Торги на российском рынке проходят под влиянием разочарования, которое подарил председатель ФРС Джером Пауэлл, отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

"Накануне он говорил о том, что восстановление экономики может оказаться долгим и потребуются дополнительные фискальные усилия. Соответственно, на рынки приходит понимание, что "ралли" от дна марта на фоне масштабных вливаний ликвидности несколько опередило время", — поясняет аналитик.

От более бурной реакции российские индексы спасает нефть, которая возобновила рост на фоне дополнительных усилий Саудовской Аравии и ряда других стран-производителей по сокращению предложения, указывает эксперт.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Возглавляют аутсайдеров акции Московской биржи (-9,34%), падающие на фоне дивидендной отсечки.

В целом российский рынок акций снижается по широкому спектру активов. В лидерах снижения – также акции АФК "Система" (-2,41%), "Норникеля" (-2,27%), Русгидро" (-2,25%), "Детского мира" (-2,17%), "Интер РАО" (-2%), а также акции "Яндекса" (-1,89%), "Газпром нефти" (-1,8%), "Магнита" (-1,72%).

Лидером по темпам роста можно назвать депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", котировки которой прибавляют 1,21%, продолжая отыгрывать позитивную отчетность по МСФО за первый квартал 2020 года, отмечает Дмитрий Беденков из ИК "Русс-Инвест".

Малоликвидные акции "Иркута" поднимаются на 2,4%, продолжая отыгрывать заявление президента России на совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок о том, что в текущей ситуации необходимо поддержать базу отрасли — а именно, предприятия авиастроения.

Также среди лидеров роста префы "Сургутнефтегаза" (1,24%), акции ОГК-2 (1,07%), ОВК (0,81%), ОГК-2 (1,53%) и акции ЛСР (1,1%).

ПРОГНОЗЫ

На российском рынке доминируют продавцы, отмечает Кочетков из "Открытие Брокер".

"Если восстановление мировой экономики затянется, то это будет означать более долгий период слабого спроса на основные товары российского экспорта. Соответственно, ухудшение прогнозов по глобальной экономике может привести к пересмотру ожиданий по прибыли российских компаний", — добавляет он.

"Индекс Мосбиржи тоже не удержался выше психологического уровня 2600 пунктов, что может быть воспринято отдельными инвесторами как повод для выхода из акций перед новой коррекцией. Минимум дня к настоящему моменту – 2576 пунктов. Рынок дошел до столь низких отметок впервые с 28 апреля. Потенциал дальнейшего снижения пока ограничен уровнем 2560 пунктов. Оттуда, вероятнее всего, будет отскок вверх", — говорит Валерий Емельянов из "Фридом Финанс".