События в сфере макроэкономики и бизнеса 15 мая
МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 15 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|1:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)
|5:00
|CNY
|Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (апрель)
|-16,1%
|-10,3% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Объём промышленного производства (г/г) (апрель)
|-1,1%
|3,9% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Объем промышленного производства YTD (г/г) (апрель)
|-8,4%
|-4,9% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Уровень безработицы
|5,9%
|6% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Пресс-конференция НБС /Национального бюро статистики Китая/
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (апрель)
|-0,8%
|-0,7% (факт)
|9:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель)
|-0,1%
|9:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (апрель)
|0,1%
|0,1%
|11:00
|EUR
|Германия — ВВП (г/г) (1кв2020)
|0,3%
|-1,6%
|11:00
|EUR
|Германия — ВВП (кв/кв) (1кв2020)
|0%
|-2,2%
|12:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель)
|0,1%
|0,1%
|12:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (г/г) (1кв2020)
|-3,3%
|-3,3%
|12:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (кв/кв) (1кв2020)
|-3,8%
|-3,8%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Сальдо торгового баланса (март)
|23 млрд евро
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (апрель)
|-4,2%
|-8,6%
|15:30
|USD
|США — Индекс производственной активности NY Empire State (май)
|-78,2
|-63,5
|15:30
|USD
|США — Объём розничных продаж (м/м) (апрель)
|-8,4%
|-12%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (март)
|20,61 млрд канад. долл
|16:15
|USD
|США — Объём промышленного производства (м/м) (апрель)
|-5,4%
|-11,5%
|16:15
|USD
|США — Объем промышленного производства (г/г) (апрель)
|-5,49%
|17:00
|USD
|США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (март)
|-0,4%
|-0,2%
|17:00
|USD
|США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (март)
|6,882 млн
|17:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (май)
|70,1
|71,8
|17:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май)
|71,8
|68
|17:00
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (март)
|-1,3%
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|292
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|374
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-6,7 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|589,4 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|262,7 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|11 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-192,7 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-34,8 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|22,4 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|4,2 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|79,7 тыс
|23:00
|USD
|США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (март)
|49,4 млрд долл
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Московская биржа — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020 и телеконференция менеджмента
|RUB
|Московская биржа — закрытие реестра для выплаты див-дов 2019 (ГОСА — 28.04.2020 /заочное/)
|7,7 — див-д 2018
|7,93 — див-д 2019
|RUB
|Роснефть — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020
|16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|Роснефть — телеконференция менеджмента
|RUB
|ТГК-1 — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020
|RUB
|ОГК-2 — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020
|RUB
|ФСК ЕЭС — ГОСА (реестр закрыт 20.04.2020, в заочной форме)
|0,016042926012 — див-д 2018
|0,00880960765 (9м2019) + 0,009494338212 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 29.05.2020) — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20200515/831448238.html