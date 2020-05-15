МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу растерял рост первой половины торгов и умеренно снижается к доллару и евро на замедлении роста стоимости нефти, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.58 мск пятницы рос на 20 копеек — до 73,68 рубля, курс евро — на 28 копеек, до 79,64 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,12% — до 31,48 доллара за баррель, при этом в ходе торгов стоимость подскакивала до 32,49 доллара за баррель.

РУБЛЬ ПЕРЕШЕЛ К СНИЖЕНИЮ

Курс рубля начал торги пятницы с умеренного роста, но по мере увеличения стоимости нефти Brent смог максимально прибавить к доллару 47 копеек, к евро – 38 копеек. В результате евро пробил отметку в 79 рублей впервые с 6 марта и краткосрочно опускался до 78,98 рубля.

Общая ситуация на валютных площадках развивающихся рынков выглядела неоднозначной из-за смешанной экономической статистики из Китая рано утром, и на фоне валют-аналогов (валюты Турции, Бразилии, ЮАР и Индии) рубль выглядел заметно лучше, отмечает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"Европейская валюта до 6 марта торговалась не выше 77,8 рубля за единицу, а после первых выходных подскочила сразу выше 80 и с тем пор далеко вниз не уходила. Этот гэп еще не разу не был пройден в спокойном режиме, поэтому строгих ориентиров для рынка нет. Но мы полагаем, что до конца месяца евро вполне может дотянуться до 78 рублей", — обращает внимание Валерий Евдокимов из "Фридом Финанс".

Следуя за динамикой нефти рубль растерял уверенность в парах с долларом и евро. При этом отечественная валюта снижается сильнее к евро, что обусловлено ростом европейской валюты на международном рынке форекс.

К текущему моменту рубль к доллару теряет 0,3%, к евро – 0,4%.

C 12 мая ЦБ приостановил дополнительные продажи валюты от средств, полученных по сделке по Сбербанку, которые осуществлялись при нахождении цены нефти Urals ниже 25 долларов за баррель, что, собственно, и связано с повышением цены российской марки нефти, отмечают аналитики Райффайзенбанка.

Так, сейчас дневной объем фактических продаж валюты в точности равен уровню регулярных покупок, анонсированных ранее Минфином — 11,4 миллиарда рублей, напоминают аналитики.

"Всего же в рамках бюджетного правила в майский операционный период (13 мая – 4 июня) Минфин продаст валюты на 193 миллиарда рублей (2,6 миллиарда долларов), что почти полностью совпадает с уровнем выпадающих допдоходов, ожидаемых ведомством в этом месяце", — отмечают аналитики Райффайзенбанка.

Давление на рубль начнет усиливаться лишь по мере снятия ограничительных мер в июне одновременно с восстановлением импорта, обращают внимание аналитики. В этот период они не ждут нефть заметно выше 30 долларов за баррель.

ПРОГНОЗЫ

Внешние рынки сегодня торгуются без сильной динамики, поэтому ориентируемся на диапазон 73-74 рубля за доллар до конца дня, отмечает Олег Кочетков из МТС Банка.

Итоги торгов сегодняшнего дня определит блок макростатистики из США, который будет опубликован ближе к вечеру, отмечает Кравченко из ИК "Велес Капитал".

Впрочем, если цены на нефть сохранят текущую позитивную динамику, у рубля будет хорошая возможность закрыться в плюсе и сохранить преимущество над другими валютами развивающихся рынков, полагает он.

В ходе торгов мы можем вновь увидеть падение доллара ниже планки в 73 рубля, но общий боковой тренд это пока не изменит, считает Евдокимов из "Фридом Финанс". Пара доллар-рубль будет стремиться сохранять движение в коридоре 73,3-73,7 рубля, добавляет он.