МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы опускаются в пятницу, в то время как инвесторы ожидают публикации слабых экономических статданных по США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.58 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) падал на 1,17%, до 23261 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,35%, до 8956,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,11%, до 2815,62 пункта.

Трейдеры ожидают публикации макроэкономических статданных по США, которые являются показателем того, насколько экономика страны пострадала от пандемии коронавируса. Аналитики прогнозируют, что объем промпроизводства в стране в апреле упал на 11,5% в месячном выражении.

Кроме того, позднее в ходе торгов Мичиганский университет опубликует предварительную оценку индекса потребительских настроений, которая, по мнению аналитиков, снизилась в мае до 68 пунктов с 71,8 пункта.