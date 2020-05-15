МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно ростом, свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,94%, до 4,71 доллара, "Новатэка" — на 0,07%, до 136,1 доллара, "Лукойла" — на 1,37%, до 66,64 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 0,67%, до 4,94 доллара, "Газпром нефти" — на 1,17%, до 21,7 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" выросла на 1,29%, до 27,5 доллара. Расписки "Северстали" — на 0,63%, до 11,15 доллара, НЛМК — на 2,41%, до 16,13 доллара.

Бумаги ВТБ остались на уровне прошлого закрытия 0,9 доллара, Сбербанка подорожали — на 0,69%, до 9,98 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 3,41%, до 14,56 доллара.

GDR АФК "Система" выросли в стоимости на 2,04%, до 3,76 доллара, цена бумаг "Магнита" осталась на прежнем уровне — 10,4 доллара, цена расписок "Ленты" — 2,02 доллара.