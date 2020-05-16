МОСКВА, 16 мая /ПРАЙМ/. Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что данные о смерти министра иностранных дел ОАЭ Абдаллы бин Заида не соответствует действительности, его встреча с ним планируется в ближайшее время во время визита в ОАЭ.

Ранее ряд СМИ сообщили о теракте в Абу-Даби, в котором погиб глава МИД ОАЭ.

"Информация о смерти министра иностранных дел ОАЭ Абдаллы бин Заида не соответствует действительности. Атаки на принца не было. Планируем встречу с принцем Абдаллой в ближайшее время во время визита в ОАЭ," — заявил Дмитриев, слова которого приводит пресс-служба РФПИ.