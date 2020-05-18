МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Стоимость меди растет в понедельник более чем на 1% в надежде на оживление спроса по мере открытия экономик после карантина, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.07 мск стоимость майских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 1,37% — до 2,365 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов пятницы на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,39% — до 5181,5 доллара, алюминия — на 0,88%, до 1462 долларов, цинка — выросла на 0,23%, до 1961,5 доллара за тонну.

Инвесторы с оптимизмом отыгрывают новости о том, что все больше стран ослабляют ограничения и возобновляют работу производств, приостановленную из-за коронавируса. Это дает рынкам надежду, что мировая экономика постепенно выйдет из рецессии.

Оптимизма добавляет также рост на биржах Азии, которая является основным потребителем меди в мире. Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник растут в пределах 1,2%.