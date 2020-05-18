МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Регуляторы Франции, Австрии, Бельгии, Греции, Италии и Испании решили снять введенный два месяца назад запрет на короткие продажи акций, говорится в сообщении Французского ведомства по финансовым рынкам (AMF).

"Учитывая активную нормализацию показателей риска на французском рынке, AMF решила приостановить действие исключительной меры, предусматривающей запрет на создание чистых коротких позиций и на увеличение существующих чистых коротких позиций. AMF будет внимательно следить за общей ситуацией на финансовых рынках", — говорится в сообщении регулятора.

Регулятор указывает, что принял данное решение после того, как власти Австрии, Бельгии, Греции, Италии и Испании решили не продлевать действующий запрет на короткие продажи, который истекает 18 мая в 23.59 по европейскому времени (19 мая 1.59 по московскому времени).

Европейские рыночные регуляторы ввели запрет на короткие продажи акций в середине марта на фоне вспышки коронавируса и неопределенности относительно его влияния на экономику, что представляло серьезную угрозу для доверия рынка. В апреле действие данной меры было продлено до 18 мая.

Продажа без покрытия или короткая продажа — это продажа ценных бумаг, которыми торговец на момент продажи не владеет. Продавец, не являясь собственником актива, создает короткую позицию, а затем закрывает ее, купив актив на рынке.