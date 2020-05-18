МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 19 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Жилищные кредиты (м/м) -2%  
4:30 AUD Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике    
7:30 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (март) -0,3% -3,7%
9:00 GBP Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (март) 2,8% 2,7%
9:00 GBP Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (апрель) 12,1 тыс 150 тыс
9:00 GBP Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (март) 172 тыс 65 тыс
9:00 GBP Великобритания — Уровень безработицы (март) 4% 4,4%
11:30 GBP Великобритания — Производительность труда 0,3%  
12:00 EUR Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (май) -91,5 -87,8
12:00 EUR Германия — Индекс экономических настроений ZEW (май) 28,2 33,5
12:00 EUR Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (май) 25,2  
13:00 EUR Еврозона — Встреча министров финансов ЕС    
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (апрель) -7%  
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (апрель) 1,35 млн 1 млн
15:30 USD США — Объём строительства новых домов (м/м) (апрель) -22,3%  
15:30 USD США — Объём строительства новых домов (апрель) 1,216 млн 0,95 млн
17:00 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла    
17:00 USD США — Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)    
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 7,58 млн барр  

 

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ВВП (квартальный) (г/г) (1кв2020) 1,5% 1,9%
  RUB Ростелеком — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020    
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB Ростелеком — телеконференция менеджмента    
  RUB МТС — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020    
  RUB Сбербанк — Набсовет (финальная рекоменд. по див-дам 2019) 16 (ао, ап) — див-д 2018 18,7 (ао, ап) — див-д 2019 /предв./
  RUB Сургутнефтегаза — СД (рекоменд. по див-дам 2019) 0,65 (ао), 7,62 (ап) — див-д 2018  
  RUB Распадская — ГОСА (реестр закрыт 25.04.2020, в заочной форме) 0 — див-д 2018 2,5 (1П2019) + 2,83 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 08.06.2020) — див-д 2019
  RUB Интер РАО — ГОСА (реестр закрыт 24.04.2020, в заочной форме) 0,171635536398468 — див-д 2018 0,196192528735633 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 01.06.2020) — див-д 2019