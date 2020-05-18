События в сфере макроэкономики и бизнеса 19 мая
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 19 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Жилищные кредиты (м/м)
|-2%
|4:30
|AUD
|Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
|7:30
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (март)
|-0,3%
|-3,7%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (март)
|2,8%
|2,7%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (апрель)
|12,1 тыс
|150 тыс
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (март)
|172 тыс
|65 тыс
|9:00
|GBP
|Великобритания — Уровень безработицы (март)
|4%
|4,4%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Производительность труда
|0,3%
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (май)
|-91,5
|-87,8
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс экономических настроений ZEW (май)
|28,2
|33,5
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (май)
|25,2
|13:00
|EUR
|Еврозона — Встреча министров финансов ЕС
|15:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (апрель)
|-7%
|15:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (апрель)
|1,35 млн
|1 млн
|15:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (м/м) (апрель)
|-22,3%
|15:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (апрель)
|1,216 млн
|0,95 млн
|17:00
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
|17:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|7,58 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ВВП (квартальный) (г/г) (1кв2020)
|1,5%
|1,9%
|RUB
|Ростелеком — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020
|16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|Ростелеком — телеконференция менеджмента
|RUB
|МТС — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020
|RUB
|Сбербанк — Набсовет (финальная рекоменд. по див-дам 2019)
|16 (ао, ап) — див-д 2018
|18,7 (ао, ап) — див-д 2019 /предв./
|RUB
|Сургутнефтегаза — СД (рекоменд. по див-дам 2019)
|0,65 (ао), 7,62 (ап) — див-д 2018
|RUB
|Распадская — ГОСА (реестр закрыт 25.04.2020, в заочной форме)
|0 — див-д 2018
|2,5 (1П2019) + 2,83 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 08.06.2020) — див-д 2019
|RUB
|Интер РАО — ГОСА (реестр закрыт 24.04.2020, в заочной форме)
|0,171635536398468 — див-д 2018
|0,196192528735633 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 01.06.2020) — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20200518/831466545.html