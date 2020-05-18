МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги понедельника ростом на 4,3-5,6% вслед за общей динамикой мировых рынков и на ожиданиях по ослаблению ограничительных мер из-за коронавируса, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 поднялся на 4,29%, до 6048,82 пункта, французский CAC 40 — на 5,16%, до 4498,34 пункта, немецкий DAX — на 5,6%, до 11051,4 пункта.

Многие страны продолжают ослаблять ограничения, установленные для сдерживания распространения коронавируса, что позволяет открывать все больше предприятий.

Ранее в понедельник министры иностранных дел Болгарии, Кипра, Испании, Хорватии, Германии, Греции, Италии, Мальты, Португалии и Словении в ходе видеоконференции обсудили скоординированный подход к восстановлению свободы передвижения и путешествий в Евросоюзе и подписали совместную декларацию. Отмечается, что ключевым будет изучение способов разрешить путешествие без риска распространения инфекций.