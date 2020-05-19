МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 20 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 CNY Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по базовой кредитной ставке 3,85%  
9:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель) 1,5% 0,9%
9:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель) 0,0% -0,1%
9:00 GBP Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (апрель) -3,6% -4,0%
9:00 EUR Великобритания — Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (апрель) -0,8% -0,7%
12:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель) 1,0% 0,9%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель) 0,5% 0,3%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель) 0,7% 0,4%
12:40 EUR Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций -0,5%  
15:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель) 1,6%  
15:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель) 0,7%  
15:30 CAD Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель) -0,6% -0,6%
15:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (март) 0,7% -3,8%
16:30 USD США — Отчет Seevol о хранилище в Кушинге -2,177 млн барр  
17:30 USD США — Запасы сырой нефти -0,745 млн барр 0,967 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -3,002 млн барр  
21:00 USD США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/    

 

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Газпром — СД (рекоменд. по див-дам 2019) 16,61 — див-д 2018  
  RUB КТК /Кузбасская топливная компания/ — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020    
  RUB QIWI — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020 и телеконференция менеджмента    