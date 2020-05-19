МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть не показывают единой динамики во вторник вечером, стоимость WTI вернулась к росту, Brent по-прежнему опускается, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.23 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,55%, до 34,62 доллара за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI — росла на 0,28%, до 31,74 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на нефть марки WTI, которые истекают 19 мая, тем временем дорожали на 1,67%, до 32,35 доллара.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent по-прежнему торгуются в "красной зоне" на фоне фиксации прибыли инвесторами. Коррекционное снижение цен на сырье наблюдается после их непрерывного роста с 14 мая, связанного с ослаблением опасений за перспективы спроса на сырье.

При этом нефть марки WTI с поставкой в июне и июле торгуются в "зеленой зоне" на фоне роста надежд на стабилизацию экономической ситуации, которая приведет к восстановлению баланса между спросом и предложением.

"Рынок видит, что обе силы выравниваются: обещанные ОПЕК+ сокращения реализуются, другие меры, не связанные с добычей, также помогают сдерживать переизбыток. Тем временем, ограничительные меры снимаются по всему миру, который нуждается в топливе", — сказала агентству Рейтер аналитик Rystad Energy Паола Родригес-Масиу (Paola Rodriguez-Masiu).