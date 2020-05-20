МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Стоимость меди растет во вторник на оптимизме вокруг возможного появления вакцины от COVID-19, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.20 мск стоимость майских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,5% — до 2,421 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов вторника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,71% — до 5355 доллара, алюминия снизилась — на 0,27%, до 1492 долларов, цинка выросла — на 0,47%, до 2033,5 доллара за тонну.

Поддержку рынку металлов оказывают новости об успешном тестировании вакцины против коронавируса. Так, участники торгов обратили внимание на новости биотехнологической компании Moderna о том, что созданная вакцина показала хорошие результаты при клинических испытаниях.